Dazu gehören flächensparende Rohstoff- und Papierrollenlager, automatische Zwischenlager für Formatware für die Produktionsversorgung für eine günstigere und flexiblere Produktion sowie automatisierte Fertigwarenlager für die Logistik-Bündelung und automatische LKW-Tourenbereitstellungen. Der Fokus liegt auf dem materialschonenden Handling von Format- und Fertigware und der kompakten Lagerung sperriger, schwerer Waren mit und ohne Ladungsträger.

Die besonders materialschonende Satellitentechnologie schont bei hohem Durchsatz Material und Ladehilfsmittel. Das Lastaufnahmemittel Satellit lagert die Waren platzsparend in mehrfachtiefe Lagerkanäle. Diese sind mit speziellen Profilen ausgestattet. Die Profile werden bei Bedarf so ausgelegt, dass sie Ladehilfsmittel zusätzlich unterstützen. So biegen sich Paletten nicht durch, werden weniger beansprucht und sind länger nutzbar. Das vermeidet außerdem das Risiko von Störungen und Stillständen.

Fachpack 2022:

Halle 4, 160