Voraussetzung für diese Flexibilität der Building Blocks of Automation ist eine flexible Steuerungstechnik. Für den Anschluss an bestehende Produktionslinien oder andere Systeme müssen die Maschinen mit einer Vielzahl von Feldbussen kommunizieren können. Die Steuerungskomponenten müssen außerdem in einem kompakten Schaltschrank am Smartframe Platz finden. „Bei den Building Blocks of Automation programmieren und konfigurieren wir so viele Teile wie möglich vor, damit wir sie nicht später neu entwickeln und testen müssen“, erklärt Krunal Padmani, Ingenieur für Steuerungstechnik bei Azco. „Dafür entwickeln wir unsere Programme mit Funktionsblöcken und Unterprogrammen, die verschiedenen Unterbaugruppen zugewiesen sind, damit die Bediener sie einfach über das HMI aktivieren oder deaktivieren können.“ Für den einfachen Austausch von Modulen boten die alten SPS- und Netzwerktechnologien des Unternehmens jedoch keine ausreichende Unterstützung. Da erinnerte sich Zucaro an eine PC-basierte Steuerung von Beckhoff, die er auf der Hannover Messe 2018 gesehen hatte. „Mit einem ähnlich flexiblen und modularen Aufbau passte die integrierte Steuerungsphilosophie perfekt zu den Building Blocks of Automation“, erzählt Matt Kleven, Applikationsingenieur bei Beckhoff.