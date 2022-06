Die Papierverpackungsmaschine schließt eine Lücke, die Mondi auf dem Palettenverpackungsmarkt identifiziert hat. Mit zwei Einstellungen kann die Maschine vollautomatisiert werden, um bis zu 60 Paletten pro Stunde zu verpacken, oder halbautomatisch laufen, um 10 bis 15 Paletten pro Stunde zu verpacken.

Die Maschine nimmt eine volle Rolle Advantage Stretchwrap-Papier von Mondi auf, wodurch Kunden den mehrschichtigen Kunststoff ersetzen können, der derzeit der Industriestandard für die Palettenverpackung ist. Advantage Stretchwrap besteht zu 100 % aus neuem Papier, das aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird und in den bestehenden Papierabfallströmen in ganz Europa vollständig recycelbar ist. Es enthält weder Kunststoff noch Beschichtung, ermöglicht aber dennoch Festigkeit und Spannungsaufnahme.