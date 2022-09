Ins Rampenlicht rückt der Verschlussmittel-Spezialist dabei jene unverstärkten Varianten, die aufgrund ihrer Easy-Opening-Funktion für das schnelle manuelle Öffnen der Kartonagen sorgen. Das zentrale Element dieser Funktion ist ein weißer Aufreißfaden, der in einer leichten Wellenform werkseitig in die Nassklebebänder integriert wird und dem Empfänger das werkzeuglose Auftrennen des Tapes ermöglicht. Optional aufgedruckte Orientierungspfeile zeigen ihm zudem die optimale Zugrichtung an. Eine Kartonage, die so verschlossen wurde, lässt sich ohne Verletzungsrisiko öffnen und binnen Sekunden entpacken. Sowohl im Zwischenhandel als auch beim Endkunden verbessert diese Verschlusslösung sowohl die Usability als auch die Prozesseffizienz. Die wellenförmige Verlegung des Aufreißfadens gewährleistet selbst bei nicht exakt mittig aufgelegten Verschlussbändern ein problemloses Aufreißen.

Der Aufreißfaden wird bei der Herstellung des Nassklebebandes als funktionelle Komponente mit eingearbeitet. Bei der späteren Applikation des Verschlussstreifens auf die Kartonage ist kein zusätzlicher Prozessaufwand erforderlich. Sie sind unverstärkt, eignen sich zum Verschluss von Kartonagen mit Stückgewichten von bis zu 12 kg und lassen sich auf Wunsch auch farbig bedrucken – mit Texten, Grafiken, Logos oder auch mit Logistikcodes für die Sendungsverfolgung.

Die Klebewirkung basiert auf einem unterseitig aufgebrachten, zunächst trockenen Coating aus Kartoffelstärkeleim. Unmittelbar vor der Aufbringung wird sie im Abroller, Spender oder in der Maschine durch Benetzung mit Wasser aktiviert. Nach kurzem Andrücken verbindet sich die Klebeschicht mit der Oberfläche der Kartonage.

Fachpack 2022:

Halle 9, Stand 358