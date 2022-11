Das Herzstück einer kollaborativen Anwendung für das Palettieren ist der Cobot. Hier lohnt es sich, vorausschauend zu denken. Denn auch wenn beispielsweise heute nur Kartons mit einem Gewicht von 5 kg gehandhabt werden müssen, können die Anforderungen in Bezug auf Form oder Gewicht der zu palettierenden Ware in wenigen Monaten schon ganz andere sein. Für Unternehmen, die Flexibilität in der Produktion benötigen, ist es daher sinnvoll, in ein Modell mit hoher Tragkraft und Reichweite zu investieren – denn je mehr der Cobot leisten kann, desto variabler lässt er sich in Zukunft bei unterschiedlichen Anwendungen wie Verpacken, Palettieren oder Materialumschlag einsetzen. Auch die Taktzahlen und damit die Geschwindigkeit des Cobots spielen eine Rolle bei der Auswahl des passenden Modells. Hier beraten Robotikhersteller und Integratoren Unternehmen und bieten bei Bedarf individuelle Lösungen an.