Passend kombiniert

Des Blistersystems Cabliblue 870 steht für Nachhaltigkeit und Effizienz in der Herstellung von 100 % recycelbaren Vollkartonblistern und soll einen reibungslosen Übergang von Kunststoff- zu Kartonblistern ermöglichen.

Mit der Card-to-Card-Blistertechnologie komplettiert das Unternehmen sein Portfolio an Tubenfüll- und Schließsystemen, Kartonierern, Toploader- und Cobot-Lösungen bis hin zu End-of-Line-Anwendungen für seine Kunden aus den Branchen Pharma, Medizintechnik, Kosmetik, Personalcare und Non-Food.

Prozesssichere Card-to-Card-Technologie

Die Card-to-Card-Blistertechnologie von IWK ermöglicht robuste, recyclingfähige Verpackungen für Branchen wie Pharma, Medizintechnik, Kosmetik, DIY und Non-Food. Das Vollkartonblistersystem Cabliblue 870 ermöglicht eine prozesssichere Leistung von bis zu 22 Takten pro Minute, ergonomische Bedienung, werkzeugfreie Formatwechsel und einen niedrigen Geräuschpegel. Die modulare Bauweise verursacht einen geringen Footprint und lässt sich flexibel in bestehende Produktionslinien integrieren. Modernster Schrittmotoren und effiziente Vakuumtechnik reduzieren den Energieverbrauch.

Größtes Card-to-Card-Blister-Modell der Fachpack 2025

IWK präsentiert zusätzlich den laut eigenen Angaben größten Card-to-Card-Blister der Messe als übergroßes Modell und setzt damit ein sichtbares Zeichen für nachhaltige Verpackungslösungen. Unter dem Motto „Stell dich rein, zeig dich groß“ sind Besucher des Messestands eingeladen, sich mit dem Blister-Modell zu fotografieren und Preise zu gewinnen.

IWK FP 10 Tubenfüllplattform

Als weiteres Exponat zeigt IWK die kompakte Tubenfüllplattform IWK FP 10, ein Hot-Air-System zum Befüllen und Verschließen von Kunststofftuben mit einer Taktleistung von bis zu 70 Tuben pro Minute. Die FP 10 bietet eine platzsparende, modulare Lösung für Hersteller, die hohe Produktivität auf kleinem Raum realisieren möchten.

Der Energieverbrauch liegt laut Hersteller deutlich unter dem Branchendurchschnitt und Formatwechsel lassen sich in wenigen Minuten einfach und reproduzierbar durchführen.

Fachpack 2025: Halle 1, Stand 112