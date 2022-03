Die Eye-C GmbH mit Sitz in Hamburg bietet seit 2002 schnelle, genaue und benutzerfreundliche Artworkprüfungs- und Druckbildin­spektionssysteme an. Eye-C stellt die Produktqualität während des gesamten Herstellprozesses sicher — von der ersten Artwork-Datei bis hin zum fertigen Druckerzeugnis. Eye-C-Produkte geben den Benutzern 100%ige Sicherheit bezüglich der Druckqualität ihrer Erzeugnisse wie zum Beispiel Faltschachteln, Etiketten, Beipackzettel oder flexibler Verpackungen. Somit werden Reklamationen und Rückrufaktionen vermieden, Produktions- und Materialkosten reduziert und die Qualitätsprüfung optimiert. Weltweit sind mittlerweile über 1.800 In­spektionssysteme von Eye-C bei pharmazeutischen Unternehmen, Druckereien und Markenartikelherstellern im Einsatz. Derzeit beschäftigt das Unternehmen über 60 Mitarbeiter in Hamburg und hat internationale Vertriebspartner in mehr als 20 Ländern.