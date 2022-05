Für Produkte, die nicht in Beuteln verpackt werden können, müssen in einem zweiten Schritt Kartoniermaschinen wie die automatisierten Lösungen zur Volumenreduzierung I-Pack und e-Cube der Marke Sealed Air eingesetzt werden. Diese Systeme für die Kommissionierung im Einzelhandel oder E-Commerce sind so konzipiert, dass sie die Größe der Kartonpakete automatisch an die darin enthaltenen Produkte anpassen. Dadurch werden die Transportkosten optimiert und der CO2-Fußabdruck bei der Beförderung von Bestellungen verringert, während die Produkte geschützt werden, da sie in einer ihren Abmessungen angepassten Verpackung aufbewahrt werden. Diese Kartonierer arbeiten mit hohen Geschwindigkeiten (bis zu 900 Pakete/h beim I-Pack und 960 Pakete/h beim e-Cube), was die Produktivität bei der Auftragsabwicklung maßgeblich unterstützt. Auf der LogiMAT wird sich ein kompletter Bereich des Sealed-Air-Stands ausschließlich diesen Maschinen und ihrer Funktionsweise widmen.