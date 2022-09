Dr. Stefan Karrer, Vorstand Technik bei der Koehler-Gruppe, freut sich über die nachhaltige Ausrichtung des Spieleproduzenten: „Bei unseren flexiblen Verpackungspapieren handelt es sich um 100 Prozent Papier, das nach Gebrauch direkt im Altpapierkreislauf wieder zu neuem Papier verarbeitet werden kann. Zahlreiche Marken setzen bereits auf unsere Nexplus-Lösungen, die auch Barrierefunktionen gegen beispielsweise Wasserdampf oder Sauerstoff, zur Verpackung von Lebensmitteln, bieten.“

Die Lebenszyklus-Analyse der flexiblen Verpackungspapiere von Koehler zeigt im Vergleich zu herkömmlichen Papieren mit PE-Beschichtungen, oder aber gar Kunststoff-Duplex Produkten, eine deutliche CO 2 -Einsparung auf.

Nachhaltige Verpackung bei Brettspielen