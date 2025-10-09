Weniger Beschwerden, hohe Produktivitätsraten

Nikas im griechischen Attika wurde 1966 gegründet. Das Unternehmen hat das neue Röntgenprüfsystem vom Typ Ishida IX-PD-36A2 mit dem Ziel installiert, frisches Hähnchenfleisch zu prüfen, das als Großhandelsware und auch als endverpacktes Produkt an den Einzelhandel und die Gastronomie geliefert wird. Die kontinuierliche und hochgenaue Inspektion hat dazu geführt, dass die schon geringe Anzahl von Verbraucherbeschwerden noch weiter reduziert werden konnte. Und, was noch wichtiger ist, die Produktionsverantwortlichen im Unternehmen können die Ursache eines Qualitätsproblems jetzt besser identifizieren. So kann Nikas direkt die entsprechenden Informationen an das Technik-Team und an externe Lieferanten weitergeben und die Ursache schnell beheben.
Konstantinos Laitsas, Werksleiter von Nikas: „Das Ishida IX-PD ist eine wertvolle Ergänzung unserer Verpackungslinie. Das System bringt unsere Qualitätsstandards eindeutig auf ein noch höheres Level. Es arbeitet präzise bei hohen Geschwindigkeiten und gewährleistet gleichzeitig eine geringe Fehlalarmquote. Außerdem ist es in der Lage, schnell zu lernen, wie verschiedene Verunreinigungen identifiziert werden können.“
Über Nikas
Die 1966 gegründete P. G. Nikas S. A. ist bekannt für die Herstellung von hochwertigen lokalen Wurstwaren, die von engagierten Metzgern und Fleischspezialisten entwickelt und kontinuierlich verbessert werden. Diese Wurstwaren, insbesondere der Aufschnitt von Nikas, sind heute fester Bestandteil des täglichen Speiseplans griechischer Familien. Nikas hat seinen Firmensitz nördlich von Athen, in Attika. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und verkauft seine Produkte nicht nur in ganz Griechenland, sondern auch in Exportmärkten – bis nach Großbritannien.
Das Röntgenprüfsystem nutzt eine neue Sensor- und Bildverarbeitungstechnologie, die hohe Erkennungsempfindlichkeit mit einer sehr hohen Auflösung kombiniert: Die Bilder sind deutlich klarer als bei herkömmlichen Röntgensystemen. Darüber hinaus ermöglicht die von Ishida entwickelte Genetic Algorithm (GA)-Technologie die Anpassung der Maschine an individuelle Produkt- und Qualitätsanforderungen. Das schafft die Voraussetzung dafür, dass das System gezielt nach bestimmten, vom Anwender definierten Klassen von Fremdkörpern sucht.
Dadurch kann das IX-PD sowohl Verunreinigungen mit geringer Dichte als auch sehr kleine Verunreinigungen mit hoher Genauigkeit erkennen. Die Fähigkeit des Systems, den Unterschied zwischen Lebensmitteln und Fremdkörpern bei hoher Genauigkeit zu erkennen, reduziert die Fehlerquote bei der Erkennung und ermöglicht es dem Anwender, konstant hohe Produktivitätsraten zu erreichen. Darüber hinaus ist das Röntgensystem in der Lage, Verunreinigungen auch dann zuverlässig zu erkennen, wenn sich Produkte in einer Verpackung überlappen oder aufrecht stehen. Bei konventionellen Inspektionssystemen verringert das die Detektionsrate, beim IX-PD nicht.
Über Ishida
Ishida ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Installation von End-to-End-Wäge-, Verpackungs- und Sicherheitslösungen für die Lebensmittelindustrie. Ishida unterstützt die Nahrungsmittelhersteller darin, den Automatisierungsgrad in der Produktion zu erhöhen und Kosten und Ausfallzeiten zu reduzieren, die Betriebseffizienz zu steigern und dauerhaft wirtschaftlich zu produzieren. Mit einer weltweit installierten Basis von weit mehr als 180.000 Maschinen und Anlagen, die eine große Anzahl von Anwendungen und Endmärkten abdecken, ist das Unternehmen der unangefochtene Weltmarktführer für Mehrkopfwaagen und einer der weltweit führenden Anbieter von Schlauchbeutelmaschinen für Snacks, Röntgeninspektionssystemen, Kontrollwaagen, Sortiermaschinen, Traysealern, Leckdetektoren und Industrie 5.0-Lösungen.
Umfassende Inspektionsmöglichkeiten
Diese Vorteile kann Nikas gut nutzen: Im laufenden Betrieb erkennt das Prüfsystem präzise kleine Knochen und andere Fremdkörper im Hähnchen- oder Putenfleisch. Darüber hinaus kann es fehlerhaft geformte und fehlende Produkte identifizieren. Konstantinos Laitsas: „Zuvor haben wir einen Metalldetektor für die Qualitätskontrolle verwendet. Das IX-PD bietet uns viel umfassendere Inspektionsmöglichkeiten, und er löst Probleme, die bei der Verpackung von Geflügel auftreten können.“
Bei Nikas ist das System täglich 16 Stunden im Einsatz und verarbeitet dabei etwa 80 Stück Geflügelfleisch pro Minute. Pro Schicht kommt es in der Linie zu fünf bis acht Produktwechseln, die dank des intuitiv bedienbaren Touchscreen-Menüs in weniger als zehn Minuten erledigt werden können. Aus Hygienesicht sehr wichtig ist die Tatsache, dass die offene Konstruktion des IX-PD die Voraussetzung für eine ebenso schnelle wie gründliche tägliche Reinigung schafft.
„Wir sind mit der Leistung unseres IX-PD sehr zufrieden“, fasst Konstantinos Laitsas zusammen. „Wir nutzen ja schon Ishida-Anlagen und kennen daher die Qualität der Maschinen als auch des Service, den Ishida und sein Partner Europack bieten. Unsere Erwartungen wurden erfüllt und die Maschine arbeitet äußerst zuverlässig, Deshalb planen wir die Ausrüstung von drei weiteren Linien mit Röntgeninspektionssystemen in den nächsten zwei Jahren.“