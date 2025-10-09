Weniger Beschwerden, hohe Produktivitätsraten

Nikas im griechischen Attika wurde 1966 gegründet. Das Unternehmen hat das neue Röntgenprüfsystem vom Typ Ishida IX-PD-36A2 mit dem Ziel installiert, frisches Hähnchenfleisch zu prüfen, das als Großhandelsware und auch als endverpacktes Produkt an den Einzelhandel und die Gastronomie geliefert wird. Die kontinuierliche und hochgenaue Inspektion hat dazu geführt, dass die schon geringe Anzahl von Verbraucherbeschwerden noch weiter reduziert werden konnte. Und, was noch wichtiger ist, die Produktionsverantwortlichen im Unternehmen können die Ursache eines Qualitätsproblems jetzt besser identifizieren. So kann Nikas direkt die entsprechenden Informationen an das Technik-Team und an externe Lieferanten weitergeben und die Ursache schnell beheben.

Konstantinos Laitsas, Werksleiter von Nikas: „Das Ishida IX-PD ist eine wertvolle Ergänzung unserer Verpackungslinie. Das System bringt unsere Qualitätsstandards eindeutig auf ein noch höheres Level. Es arbeitet präzise bei hohen Geschwindigkeiten und gewährleistet gleichzeitig eine geringe Fehlalarmquote. Außerdem ist es in der Lage, schnell zu lernen, wie verschiedene Verunreinigungen identifiziert werden können.“