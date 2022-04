Kundenwünsche und -bedürfnisse können sehr volatil sein. Das merkt beispielsweise der E-Commerce sehr stark. Nirgends sonst müssen so schnell immer neue Produkte entwickelt, hergestellt, für den Transport gesichert und versandt werden. Im trendgetriebenen Modebereich zeigt sich diese Entwicklung im Extrem: Ultrafast-Fashion-Firmen, die pro Woche mehrere hundert oder gar tausend neue Kleidungsstücke ins Sortiment aufnehmen, ziehen immer mehr junge Konsumentinnen und Konsumenten an. Um diese enorme Produktauswahl zu ermöglichen, werden die Kleidungsstücke oftmals nicht mehr in Masse vorproduziert, sondern flexibel auf Nachfrage.



Diese Art von Flexibilität muss auch das Ende der Produktionslinie widerspiegeln – denn unterschiedliche Produkte benötigen unterschiedliche Arten der Transportsicherung. Wo einzelne, leichte Produkte wie T-Shirts lediglich in Tüten verpackt und versandt werden, müssen Pakete mit schwereren Waren durch Umreifung gesichert werden. Kommissionierte Ladungen hingegen, bei denen Produkte oder Packstücke verschiedener Größen auf Paletten gestapelt werden, erhalten ihre Stabilität erst durch Stretchwickeln und zusätzliche Umreifung.

Höhere Flexibilität ermöglicht höhere Leistung

Moderne Fördermittel wie fahrerlose Transportsysteme (FTS) bieten die dafür nötige Flexibilität am Ende der Linie: Sie sind platzsparend, skalierbar und extrem anpassungsfähig. Möchte ein Unternehmen beispielsweise seinen Durchsatz steigern, muss es nicht gleich eine komplett neue Produktionslinie aufbauen, sondern lediglich die Anzahl der FTS erhöhen.



Die autonomen Helfer kommen zunehmend am Markt an: Laut einer Studie von Inform verdoppelte sich ihr Einsatz von 2013 bis 2021 beinahe. Im Gegensatz zu stationärer Fördertechnik wie Ketten-, Rollen- oder Riemenförderer bieten FTS einen weiteren Vorteil: Werden einzelne Maschinen flexibel angefahren, so können diese entsprechend ihrer maximalen Kapazität arbeiten – ohne sich an vorgelagerte, langsamere Maschinen anpassen zu müssen. In einer solchen Lösung kommt jedes Produkt nur zu der Maschine, von der es für den Transport gesichert wird. Besonders für Umreifungsmaschinen bietet sich dies an, erklärt Johannes Wieder, Sales Manager Logistics bei Mosca: „Umreifungsmaschinen haben oftmals einen höheren Durchlauf als vorgeschaltete Maschinen und könnten problemlos die Produkte mehrerer Linien umreifen. Ihre volle Leistung entfalten Hochleistungsmaschinen in solchen Fällen daher erst in flexiblen Linien.“