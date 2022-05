Beim Verpackungs- und Foliendruck gelten hohe Anforderungen an die vor- und nachgelagerten logistischen Abläufe. In der laufenden Produktion wie auch bei der Lagerung von Rohstoffen und Endprodukten muss eine sichere Handhabung gewährleistet sein, um Schäden an den empfindlichen Verpackungsprodukten aus Karton, Wellpappe oder Folie zu vermeiden. Für sichere logistische Abläufe in diesem Bereich hält Craemer eine große Auswahl vielseitiger Ladungsträger aus Kunststoff – Paletten, Palettenboxen, Transport- und Stapelkästen, Rund-, Groß- oder Universalbehälter – bereit.

Durch ihre stabile Konstruktion und Strapazierfähigkeit ideal für die Verpackungsindustrie: die Kunststoffpaletten EURO L1® und TC Palgrip® sowie die Palettenboxen SB3 und CB3 High, alle aus hochwertigem Polyethylen in einem Stück gespritzt. Die formstabilen Ladungsträger halten Temperaturen von -30 bis +40 Grad Celsius problemlos stand, kurzzeitig auch bis +90 Grad. Sie bleiben auch bei intensivem Gebrauch robust und langlebig – und damit nachhaltig. Zur lückenlosen Nachverfolgung sind Paletten wie Palettenboxen bei Bedarf mit RFID-Transpondern erhältlich, Bedruckungsfelder bieten Platz für eine individuelle Logoprägung, Beschriftung oder Nummerierung.

EURO L1 Palette: Baugleich zur Euroholzpalette

Die extrem robuste Euro L1® ist aufgrund ihrer Bauhöhe von nur 150 Millimetern baugleich zur Euroholzpalette und somit die ultimative Schwerlastpalette für logistische Abläufe mit einer Traglast von 1250 kg im Hochregal. Die dauerhaft hohe Qualität garantiert selbst bei steigenden Umlaufzahlen eine hohe Wirtschaftlichkeit: Langlebig und wartungsfrei, gewährleistet sie dank ebenflächig geschlossener Kufen ein reibungsloses Laufverhalten auf allen handelsüblichen Fördertechniksystemen in intralogistischen Anlagen. Die abriebfesten Palgrip®-Antiruschstreifen auf dem Oberdeck bieten Ladung auch in Schräglage und bei Feuchtigkeit sicheren Halt.