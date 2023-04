Die ausgestellte Füll- und Verschließmaschine verfügt zudem über eine intelligente Kolbenpumpe – die Smart Pump. Auf einem RFID-Chip trägt die Pumpe ihr Gedächtnis immer mit sich, auch wenn sie nicht in die Maschine eingebaut ist. Die Anlage erkennt die Pumpe etwa nach der Reinigung automatisch wieder – was die Prozesssicherheit deutlich erhöht, menschliche Fehler reduziert und Zeit in der laufenden Produktion spart. Für erhebliche Zeitersparnis sowie ein schnelles Einlernen von unerfahrenem Personal sorgt auch die AR-Lösung mit Holo-Lens-Brille: Formatwechsel lassen sich aufgrund geführter Bedienunterstützung schneller durchführen. Im Fall eines Fehlers in der laufenden Produktion zeigt die Brille diesen mitsamt virtueller Unterstützung gleich im Sichtfeld an.