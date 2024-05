Non-Food & Chemie Da bleibt die Luft weg Steuerungs- und Antriebstechnik für Verpackungslinie

Beim Verpacken kleiner Produkte wie Mikrobatterien kommt es naturgemäß nicht nur auf Schnelligkeit und Effizienz, sondern auch auf Präzision an. In besonderem Maß gilt das für Hörgerätebatterien, die ihre Leistung nur per Etikett luftdicht versiegelt und so quasi in inaktiven Dauerschlaf versetzt bis zum Endkunden beibehalten können. Lesen Sie hier mehr