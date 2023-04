Mit der neuen Generation des BFC präsentiert das Unternehmen einen Tablettencoater, der in den Bereichen Hygienic-Design, Ergonomie, Bedienersicherheit und -freundlichkeit sowie in der technischen Ausstattung optimiert wurde. Um den Anforderungen einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Produktion gerecht zu werden, ist der Tablettencoater zudem mit einem Energiemonitoringsystem ausgestattet.

Ein weiteres Exponat ist der Feuchtgranulierer und Trockner QbCon 1, ein Einstiegssystem in die kontinuierliche Produktion. Für Forschung und Entwicklung konzipiert, garantiert er eine Steigerung der Produktqualität bei gleichzeitiger Erhöhung der Flexibilität und Bedienersicherheit. Darüber hinaus werden durch den geringeren Ressourceneinsatz Kosten eingespart und durch den Einsatz von Prozessanalytik Entwicklungszyklen verkürzt. Im Gegensatz zu konkurrierenden Systemen ermöglicht das System einen dauerhaften echt-kontinuierlichen Prozess ohne Bildung von Subchargen und verstopfte Filter.

Der Trockengranulierer BRC wird bereits seit seiner Einführung 2012 elektromechanisch angetrieben. Wettbewerbssysteme verwenden ausschließlich ressourcenintensive Hydrauliksysteme, die sich auch negativ auf die Kompressibilität auswirken. Ein serienmäßiges WIP-System (Washing in Place) sorgt für eine vollständige Reinigung. Die Montage und Demontage des Trockengranulierers erfolgt nahezu werkzeuglos in weniger als zehn Minuten. Ein flexibles Siebsystem ermöglicht den Einsatz eines konischen oder oszillierenden Siebes. Der Granulierer kann problemlos in verkettete Anlagen oder kontinuierliche Produktionssysteme integriert werden.



Interpack 2023:

Halle 16, Stand A72/B71