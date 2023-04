Eine Auswahl digitaler Technologien wird ebenfalls auf der Fachmesse gezeigt. Interessierte bekommen dort Einblick, wie digitale Technologien die Sicherheit in der Pharmaproduktion erhöhen. Als Turnkey-Anbieter bietet das Unternehmen Anlagen wie die Tima Fill Cell in Kombination mit einem Isolator an. Mit dem ganzheitlichen CSPE-Verfahren für eine kurze Time-to-Market werden die Anlagen immer unter produktionsähnlichen Bedingungen in einem der zwei CSPE-Center umfassend getestet und können so beim Anwender deutlich schneller in Betrieb genommen und qualifiziert werden. Zudem stehen Dekontaminationstechnologien, Maschinenlösungen für die Verarbeitung unterschiedlicher Behältnistypen und Batchgrößen, zukunftssichere und nachhaltigere Gefriertrocknungsprozesse sowie Anlagenkonzepte für die Abfüllung hochpotenter Produkte im Mittelpunkt.

Interpack 2023:

Halle 16, F54, F55