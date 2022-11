Dank seiner robusten Konstruktion ist Volta langlebig. Über die Dauer von 1 Mrd. Betriebszyklen liefert der Heißleim-Spritzkopf einen verlässlichen Klebstoffauftrag in hoher Auftragsqualität. Es gibt kaum Verschleissteile. Mit Schutzklasse IP55 ist Volta vor äusseren Einflüssen wie Kartonstaub oder Strahlwasser geschützt. Deshalb eignet sich dieser

elektrische Auftragskopf sowohl für die rauen Umgebungen in der Verpackungsindustrie als auch für die Lebensmittel- oder Pharmaindustrie.



Im Vergleich zum pneumatischen Auftragskopf SX Diamond verbraucht der elektrische Spritzkopf Volta 60 % weniger Energie. Denn Volta benötigt keine Druckluft. Dies senkt

sowohl die Betriebs- als auch die Wartungskosten. Dank dem elektrischen Antrieb ist Volta schnell und präzise — mit einer Schaltfrequenz von 200 Hz eignet er sich für Hotmelt-Stitching. Damit lässt sich bis 40 % Klebstoff sparen. Die Messe-Besucherinnen und -Besucher der Fachpack in Nürnberg, DE, und der PPMA in Birmingham, UK, konnten den neuen Auftragskopf bereits vom 27.–29. September 2022 live erleben.