neue verpackung: Auf besagten Webseiten habe ich gelesen, dass sich Cosnova bei Plastics for change engagiert – wie zeigt sich das Engagement? Geht ein Teil der Einnahmen aus Produkten an die Initiative, oder findet das Rezyklat der Initiative Einsatz in Ihren Produkten?

Soukup: Unser Ziel ist es, Rezyklate von Plastics for change einzusetzen, aktuell ist das noch nicht der Fall. Im Moment unterstützen wir das Recyclingprojekt in Indien monetär, aber auch mit Know-how, welches wir in den letzten Jahren sammeln konnten. Über das Netzwerk, das wir uns aufgebaut haben, haben wir Plastics for change mit einem Berater der Food and Drug Administration (FDA) zusammengebracht, mit dem Ziel rPP mit Foodgrade für unsere Produkte zu qualifizieren. Da wir bereits eine gute Quelle für rPET in Europa haben, sind wir eher an rPP von der Initiative interessiert. Für unseren Bedarf müsste das rPP eine helle Farbtype haben, die es bisher in Europa nicht gibt, dazu müssen allerdings noch einige Qualifizierungsschritte gemeinsam gelöst werden.



Die Waste Picker, die für das Projekt in Indien arbeiten, suchen für diesen Zweck die weißen Take-away-Lebensmittelverpackungen aus dem Abfall. Dazu sollte man wissen, dass diese Verpackungen in Indien aus einem Virgin Foodgrade PP hergestellt sein müssen. Deswegen haben wir es – flapsig gesagt – auf diese abgesehen. Denn bei diesem Material können wir sicher sein, dass es unseren Anforderungen entspricht.



Durch die Pandemie wurde leider einiges verzögert, weshalb wir mit diesem Projekt noch nicht so weit sind, wie wir gerne wären. Auch hier möchten wir den Prozess ganzheitlich betrachten: Wo ergibt es Sinn, Materialien von dort zu beziehen? Außerdem möchten wir auch mit unserem Know-how unterstützen. Durch das Geld, welches wir für die Initiative im Rahmen unserer Kooperation gesammelt haben, haben wir beispielsweise eine Waschanlage für das PP in Indien mitfinanziert.