Die neue zweibahnige Highspeed-Blisterlinie Unity 600 von Romaco Noack erzielt eine Ausbringung von bis zu 600 Blistern und 350 Faltschachteln pro Minute und verarbeitet flexibel Blisterdimensionen von bis zu 145 mm Länge und 90 mm Breite. Ein neuartiges Transfersystem verzichtet auf konventionelle Vakuumpumpen und verbessert dadurch entscheidend die Energieeffizienz des Monoblocks, bestehend aus einer Blistermaschine mit Walzensiegelung und einem kontinuierlich arbeitenden Kartonierer. Das Vakuum für den Transfer der Blister an den Kartonierer sowie die Abnahme der Faltschachteln und Beipackzettel wird stattdessen mit dem klimaschonenderen Venturi-Verfahren erzeugt. Die kleinen und wartungsarmen Venturi-Pumpen verursachen deutlich weniger Wärmeemissionen, was den Kühlbedarf des Reinraums erheblich senkt. Der Blistertransfer an den Kartonierer erfolgt über ein karussellförmiges Taktrad mit angeschlossener Stapelübergabeeinheit, die ausschließlich komplette Blisterstapel an den Kartonierer übergibt. Leerstellen werden erstmals über eine Software abgebildet und kompensiert. Da keine Gutblister mehr zurückgehalten werden, kann auf das manuelle Blisternachlegemagazin verzichtet werden. Überdies ermöglicht die Transferlösung eine lückenlose Rückverfolgung der Blister ab der Produktzuführung.