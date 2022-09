Nach der Etikettierung werden alle Blister wieder in die Umverpackung zurückverpackt. „Auch ohne Zugriff auf die Datenbanken, in denen unter anderem die Chargennummern hinterlegt sind, können Großhändler und Apotheken leicht die Echtheit der Arzneimittel überprüfen“, erklärt Tim Dittmann. „Ausgegeben werden die Blister gleichermaßen an Privatpersonen, Krankenhäuser und Ärzte, die den Echtheitstest bei Bedarf natürlich ebenfalls mit einer kleinen UV-Lampe oder ähnlichen Hilfsmitteln durchführen könnten.“

Vorteile liegen auf der Hand

Besonders punkten konnte TTR Unique UV dabei durch die Einfachheit: Es sei, so der Vertriebsleiter von Profilabel, eine sehr simple Lösung, einen Fälschungsschutz zu integrieren. „Zunächst einmal braucht man keine zusätzliche Hardware – abgesehen von den kleinen UV-Lampen, die aber von der Investition her eigentlich zu vernachlässigen sind. Außerdem können die bestehenden Thermotransfer-Druckprozesse einfach beibehalten werden. Das Farbband braucht man hier sowieso – warum also dieses nicht einfach gegen eines mit Sicherheitsfeature austauschen?“ Die Kosten seien im Vergleich zu einem herkömmlichen Farbband nur minimal höher. Wenn man die nötigen Investitionen für andere Fälschungsschutzlösungen zum Vergleich heranziehe, so sei das Konzept von Kurz sogar deutlich günstiger. Nicht zuletzt habe TTR Unique UV auch dadurch überzeugen können, dass die Sicherheitsmerkmale nicht offensichtlich sind. „Ich bin der Meinung, dass sichtbarer Fälschungsschutz Betrüger viel zu sehr dazu einlädt, Möglichkeiten zu erfinden, diesen zu umgehen. Bei den mit TTR Unique UV bedruckten Etiketten kommt man auf den ersten Blick gar nicht auf die Idee, dass hier ein entsprechendes Sicherheitsmerkmal eingebaut ist – ein wirklich schlaues Detail“, wie Tim Dittmann findet.



„Dass unser Produkt für den Thermotransferdruck hier sehr gut angekommen ist, bestätigt uns neben dem positiven Feedback auch die Nachbestellung einer zweiten Serie der Farbbänder“, freut sich Thomas Galsterer von Kurz. „So können wir weiterhin gemeinsam dazu beitragen, dass an der Elfenbeinküste sichere Medikamente an die Menschen ausgegeben werden!“