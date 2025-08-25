3D-Vision-Systeme und Robotik verringern Partikelemission

Fortgeschrittene Algorithmen berechnen Trajektorien, die es dem Werkzeug am Ende des Roboterarms ermöglichen, das Objekt zu fassen und es anschließend zum endgültigen Ziel zu transportieren. Die Trajektorien werden durch das 3D-Vision-System berechnet, das eine Messmethode mit strukturiertem Licht verwendet. Eine Laserquelle sendet ein codiertes Lichtgitter aus, das von einer Kamera erfasst wird, sodass die Maschine das Profil und die räumliche Struktur der Szene erfassen kann. Diese Technologie ermöglicht es dem System, zuverlässige Trajektorien selbst zu generieren und jede Kollision mit der Umgebung zu vermeiden, wodurch die Umgebung absolut aseptisch bleibt. Der Austausch des Trichters, der Vibrationsschale und des linearen Förderbands durch ein kombiniertes Robotersystem mit dem neuen Vision-System macht das 3D CPS zu einer flexiblen und vielseitigen Anlage, die sich schnell an die spezifischen Anforderungen der aseptischen Verpackung anpassen kann.

Halle 3C, Stand 550