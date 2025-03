Die E3-5 ist eine 4-Wege-Allzweckpalette im Industriemaß (1.200 x 1.000 x 160 mm). Mit ihren fünf Kufen (E3 mit drei Kufen) einstückig aus PE gespritzt, ist sie puritanisch-funktional und komplett recycelbar. Ohne die in bestimmten Anwendungsbereichen überflüssigen Zusatzausstattungen wie Palgrip-Antirutschstreifen oder (Antirutsch)-Kufen hat die E3-5 inklusive der Zero Virgin hohe Wandstärken, sechs Metallprofile und eine robuste Bauweise. Stabil, schockresistent und zuverlässig trägt sie 1.400 kg im Hochregal. Auch das stark verrippte Design der Kufen ermöglicht eine hohe Robustheit und lange Lebensdauer. In Bereichen, wo in der (Intra-)Logistik auf umfangreiche Antirutschelemente verzichtet werden kann, ist die E3-5 somit eine Paletten-Alternative zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.