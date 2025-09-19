Im Spannungsfeld von Umwelt, Markt und Regulatorik

„Wir wollen auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Verpackungslandschaft vorweggehen“, erklärte Jakob Rinninger, CEO der STI Group, bereits 2020. Seitdem arbeitet das Unternehmen mit Hauptsitz im hessischen Lauterbach kontinuierlich an der Optimierung seiner Produkte und Prozesse – und investiert in zukunftsweisende Technologien.
Nach Ansicht des STI Group-CEO darf Nachhaltigkeit jedoch kein Selbstzweck sein: „Aufwand und Wirkung müssen im optimalen Verhältnis stehen. Und es ist nichts Verwerfliches daran, wenn sich nachhaltige Lösungen auch wirtschaftlich rechnen. Im Gegenteil – genau das ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung. Und ganz sicher relevanter als überbordende Regulatorik.“
Circular Innovation – die richtigen Hebel identifizieren
Gleichwohl ist es aktuell die europäische Verpackungsverordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR), die zahlreiche Nachhaltigkeitsinitiativen anstößt. Im Bereich „Circular Innovation“ beschäftigt die STI Group ein Expertenteam, das sich gezielt nachhaltigen Projekten widmet, derzeit mit starkem Fokus auf die Anforderungen der PPWR. Obwohl die entscheidenden Artikel der PPWR erst ab 2030 greifen und viele Details noch offen sind, hat die STI Group bereits gemeinsam mit Kunden Initiativen gestartet, die auf recyclingfähige, ressourcenschonende und CO₂-optimierte Verpackungslösungen mit PPWR-Konformität abzielen. Dabei setzt das Unternehmen auf eine performancebasierte Verpackungsentwicklung, bei der stets auch die wirtschaftlichen Auswirkungen im Fokus stehen. „Für uns ist entscheidend, die richtigen Hebel zu identifizieren und die ökonomischen Auswirkungen nachhaltiger Innovationen nicht außer Acht zu lassen. Erst echte Einsparungen bei Ressourcen, CO₂ und Kosten machen nachhaltige Produkte langfristig erfolgreich“, so Rinninger.
Optimierung durch Performance-based development
Performance-based development – die Entwicklung von Verpackungen auf Grundlage technischer Leistungsanforderungen – ist ein zentraler Ansatz zur Optimierung ökologischer und ökonomischer Kriterien. Ziel ist es, effektive und effiziente Verpackungen zu entwickeln, die genau die notwendige Materialmenge und -qualität einsetzen – nicht mehr, nicht weniger.
Das Circular-Innovation-Team arbeitet derzeit an verschiedenen Projekten für Unternehmen aus der Lebensmittel-, Kosmetik- und Reinigungsmittelbranche. Dabei werden Verpackungsspezifikationen überarbeitet und materialeffiziente Konstruktionen entwickelt. In der Praxis zeigt sich: Bei Verpackungen aus Vollkarton kann gegebenenfalls der Wechsel zu leichtgewichtiger Wellpappe Vorteile bringen, bei gleichbleibender oder sogar verbesserter Stabilität und häufig niedrigeren Kosten.
Zentrale Rolle der Verpackungsspezifikationen
Die STI Group hinterfragt bestehende Spezifikationen gemeinsam mit ihren Kunden und optimiert diese auf Basis aktueller technologischer Entwicklungen. Dabei stehen die Anforderungen an die Verpackung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg im Fokus.
Ein spezialisiertes Team prüft eingesetzte Materialqualitäten, analysiert logistische Prozesse und entwickelt neue Verpackungskonstruktionen. Im Vordergrund stehen Monomateriallösungen aus nachwachsenden Rohstoffen sowie eine Reduktion des Materialeinsatzes, etwa durch den Einsatz besonders leichtgewichtiger Papier- und Kartonqualitäten.
Investition in zukunftsweisende Kaschiertechnologie
Durch Kombinationen von Materialien und Wellenprofilen entstehen Verpackungslösungen, die signifikant zur CO₂-Reduktion beitragen. Um dieses Potenzial bestmöglich auszuschöpfen hat die STI Group 8 Mio. Euro in eine Hochleistungs-Kaschiermaschine investiert.
Diese produziert Wellpappe mit feineren Wellen und geringeren Grammaturen, die eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Materialien bietet. Alle Module der Maschine sind auf maximale Ressourceneffizienz ausgelegt. Leichte Papier- und Kartonqualitäten werden in G-, F-, E- und B-Wellen verarbeitet. Das eingesetzte Leimauftragssystem ermöglicht das präzise Verarbeiten bei optimaler Planlage. Sensorbasierte Steuerung minimiert den Ausschuss, während der Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Maschinen deutlich reduziert wird – bei gleichbleibend hoher Qualität der Wellpappe.
Recyclingfähigkeit optimieren – Alternativen zu PE-Kaschierungen
Auch Materialien mit wasserbasierten Barrieren lassen sich mit der Kaschiertechnologie effizient verarbeiten. Ein entscheidender Aspekt, da die STI Group daran arbeitet, PE-Kaschierungen durch recyclingfähige, SUPD (Single Use Plastic Directive)-konforme Barrieren zu ersetzen. Beispielsweise in Lebensmittelverpackungen werden Fett- oder Feuchtigkeitsschutz bislang noch häufig durch PE-Beschichtungen realisiert, die Recyclingprozesse erschweren. Die STI Group setzt daher zunehmend auf Alternativen, die vergleichbare Schutzfunktionen bieten, aber recyclingfähig und auch für den direkten Lebensmittelkontakt geeignet sind.
Die wasserlöslichen Barrierelacke lassen sich kosteneffizient direkt im Druckprozess aufbringen – und zwar nur an den Stellen, in denen Barriereeigenschaften erforderlich sind. Das reduziert Fremdstoffe und senkt gleichzeitig Materialkosten.
SBTI-validierte Klimaziele – Netto-Null als Unternehmensziel
Die eigenen Anstrengungen in Sachen Klimaschutz betreibt die STI Group dabei auf wissenschaftlicher Basis: Seit 2023 ist sie Mitglied der Science Based Targets Initiative (SBTI) und verpflichtet sich zu einer umfassenden nachhaltigen Transformation.
Als einziges deutsches Verpackungsunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden verfolgt die Gruppe das langfristige Ziel der Netto-Null-Emissionen. Die Klimaziele wurden inzwischen offiziell von der SBTI validiert und sind im SBTI-Dashboard auf sciencebasedtargets.org unter STI Group | STI-Gustav Stabernack GmbH veröffentlicht.
Investitionen in Energieeffizienz, Solar- und Windenergie sowie die Maximierung der Recyclingfähigkeit stehen bei der Erreichung dieses Ziels im Fokus. Nach der Ausstattung der Standorte Alsfeld und Lauterbach mit Photovoltaikanlagen in den Jahren 2023 und 2024 wurde eine weitere Anlage mit 1,85 MWp Leistung am ungarischen Standort Kecskemét errichtet. Seit August 2025 kann das Werk einen Großteil seines Strombedarfs nun mit eigenem Solarstrom decken.
Nachhaltige Lösungen dürfen nicht teurer sein
„Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Wir gestalten sie wirksam und transparent – zum Vorteil unserer Kunden und damit im Sinne unseres Wachstums“, fasst Rinninger zusammen. „Nachhaltigkeitsprojekte sind nur dann erfolgreich, wenn sie sich auch wirtschaftlich darstellen lassen. Führen Investitionen in nachhaltige Lösungen wiederum zu Einsparungen – beispielsweise über den Produktlebenszyklus einer Verpackung – oder zu mehr Akzeptanz für die Marke beim Kunden, überzeugt das Ergebnis ökologisch und wirtschaftlich gleichermaßen.“
