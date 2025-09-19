Im Spannungsfeld von Umwelt, Markt und Regulatorik

Der SUPD-konforme und lebensmittelechte Barrierelack der STI Group besteht aus nachwachsenden Rohstoffen. (Bild: STI Group)

Auch Materialien mit wasserbasierten Barrieren lassen sich mit der Kaschiertechnologie effizient verarbeiten. Ein entscheidender Aspekt, da die STI Group daran arbeitet, PE-Kaschierungen durch recyclingfähige, SUPD (Single Use Plastic Directive)-konforme Barrieren zu ersetzen. Beispielsweise in Lebensmittelverpackungen werden Fett- oder Feuchtigkeitsschutz bislang noch häufig durch PE-Beschichtungen realisiert, die Recyclingprozesse erschweren. Die STI Group setzt daher zunehmend auf Alternativen, die vergleichbare Schutzfunktionen bieten, aber recyclingfähig und auch für den direkten Lebensmittelkontakt geeignet sind.

Die wasserlöslichen Barrierelacke lassen sich kosteneffizient direkt im Druckprozess aufbringen – und zwar nur an den Stellen, in denen Barriereeigenschaften erforderlich sind. Das reduziert Fremdstoffe und senkt gleichzeitig Materialkosten.

SBTI-validierte Klimaziele – Netto-Null als Unternehmensziel

Die eigenen Anstrengungen in Sachen Klimaschutz betreibt die STI Group dabei auf wissenschaftlicher Basis: Seit 2023 ist sie Mitglied der Science Based Targets Initiative (SBTI) und verpflichtet sich zu einer umfassenden nachhaltigen Transformation.

Als einziges deutsches Verpackungsunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden verfolgt die Gruppe das langfristige Ziel der Netto-Null-Emissionen. Die Klimaziele wurden inzwischen offiziell von der SBTI validiert und sind im SBTI-Dashboard auf sciencebasedtargets.org unter STI Group | STI-Gustav Stabernack GmbH veröffentlicht.