Wie Robotik mehr Flexibilität ermöglicht, präsentiert Schubert mit einem Tray-Packer. Die Maschine verpackt Hamburger, die sich in einer Sichtverpackung befinden, in Karton-Trays mit separatem Deckel. Sie kann Produkte in drei verschiedene Verpackungsvarianten von der 4-Count- bis zur 16-Count-Verpackung verpacken. In Zukunft sollen sogar bis zu 14 verschiedene Formate verfügbar sein. Durch das flexible Zusammenfügen von Einzel- und Mehrfachverpackungen entstehen unterschiedliche Packschemata. Einzel-Trays können sowohl nebeneinander als auch gestapelt zu einem Doppel-Tray verklebt werden. Darüber hinaus stellt eine Vollständigkeitskontrolle sicher, dass nur einwandfrei befüllte Trays verschlossen werden. Wie inzwischen in jeder Maschine des Unternehmens sind auch die beiden F4-Pick-and-place-Roboter des Tray-Packers mit Formatdruckteilen ausgestattet. In dem Pickerwerkzeug zum Übersetzen der Produkte sowie den Verdeckelwerkzeugen sind jeweils 3D-Druckteile verbaut, die der Anwender über die Streaming-Plattform Partbox als Druckjob abrufen und mit dem neuen Partbox-Drucker selbst herstellen kann.

Der 3D-Drucker ermöglicht Anwendern, Bauteile mit schnellstmöglicher Verfügbarkeit direkt im eigenen Betrieb zu produzieren. So können defekte Teile schnell ersetzt und neue Formate für geänderte Produkte selbst hergestellt werden. Das Druckmaterial ist lebensmittelkonform und weist darüber hinaus gute mechanische Eigenschaften und eine hohe Temperaturbeständigkeit auf. Die hohe Druckqualität wird durch präzise Komponenten sowie eine genaue Dosierung des Filaments gewährleistet.

