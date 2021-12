„Dank der Modularität der Druckmaschine konnten wir eine einzigartige Konfiguration installieren, die unsere spezifischen Anforderungen abdeckt. Gleichzeitig ermöglicht ihr hoher Automatisierungsgrad Kosten- und Zeiteinsparungen. Und er hat unsere Makulatur reduziert”, so Spreafico. Die in Verderio installierte Maschine besteht aus einem UV-Inkjet Digitaldruckmodul und vier Flexodruckwerken – zwei vorgelagerten und zwei nachgelagerten, vor allem für die Verarbeitung von Pantone- und Metallfarben, Primern und den Lackauftrag. „Ein großer Vorteil der DM 5 ist die Inline-Veredelung. Sie erhöht den Wert unserer Produkte, ohne in der Produktion einen Flaschenhals zu bilden. Wir haben uns entschieden, alle Optionen für die Weiterverarbeitung und die Veredelung zu integrieren, um in einem Durchgang hochwertige Etiketten produzieren und so am besten alle Märkte und Industriebranchen bedienen zu können. Das gilt zum Beispiel für Kosmetik- und Weinetiketten, die in der Veredelung ein besonders hohes Niveau erfordern“, erklärt Spreafico.

Dank ihrer modularen Plug-and-play-Architektur ist die Linie also flexibel an individuelle Kundenanforderungen anpassbar. Von den PDF-Dateien bis zu den fertigen Etiketten mit einem kundenspezifischen Mix aus Inline-Modulen für Primer, Druck, Veredelung und Weiterverarbeitung. „Unseren Kunden geht es immer mehr um die Effizienz in der gesamten Fertigung. Wir beraten sie hier über die richtige Maschine für den richtigen Job“, so Patrick Graber, Strategic Marketing Manager, Labels, Bobst. „So helfen wir unseren Kunden, ihre gesamte Produktionsumgebung zu optimieren.“

Die Master DM 5 wurde mit dem Ziel eines hohen Automatisierungsgrades entwickelt, wobei jedes ihrer Module mit digitaler Technik gesteuert wird. Das gilt zum Beispiel für Digi-Flexo für vollständig digitales Einregistern und Drucksteuerung. Digi-Flexo sorgt auch für die Registergenauigkeit zwischen den digitalen und den Flexodruckwerken – und das sowohl vor als auch nach dem Digitaldruck. Folglich kann sich der Maschinenführer darauf verlassen, dass die Maschine autonom registerhaltig arbeitet. Die Ergebnisse sind ultrakurze Rüstzeiten, eine außergewöhnlich hohe Verfügbarkeit der Druckmaschine und eine herausragende Wiederholbarkeit.

Spreafico: „Über ihre digitale Technik hinaus ist die Automatisierung der konventionellen Drucktechnik ein weiterer Grund, warum wir uns für die DM 5 entschieden haben. Die Flexodruckwerke sind gut integriert und jedes von ihnen ist mit einer Kamera für die automatische Registersteuerung ausgestattet. Zudem lässt sich die Druckmaschine sehr leicht bedienen. Sie erlaubt Auftragswechsel on-the-fly und den Wechsel der semi-rotativen Stanzwerkzeuge ohne Unterbrechung der Produktion. Ihr Makulaturmatrixsystem wiederum ermöglicht es uns, für unsere Kunden selbst mit kompliziertesten Formen zu arbeiten.” Laut Spreafico sind die mit der Maschine erreichbaren Rüstzeiten mit denen im Digitaldruck vergleichbar – obwohl bei der Master DM 5 bei hochwertig zu veredelnden Druckaufträgen mehrere verschiedene Prozesse zum Einsatz kommen.