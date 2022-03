Taravis kann mittlerweile 64.000 Vögel täglich verarbeiten, während es vor der Modernisierung 14.000 Stück waren. Die Effizienz hat sich deutlich verbessert: Früher erfolgte die Schlachtung der Vögel in einer Schicht und die beiden folgenden Schichten waren ausschließlich für die Verpackung bestimmt. Nun sind beide Prozesse in einer Schicht und innerhalb einer Produktionslinie zusammengeführt.



Zudem konnte der Produktverlust stark reduziert werden – von deutlich über 6 % auf weniger als 3 %. „Und bei diesen Zahlen ist nicht der Ertragsverlust berücksichtigt, der beim Zuschneiden des Geflügels auf das erforderliche Zielgewicht entsteht“, erläutert Geschäftsführer Ákos Szabó.



Was war der Schlüssel zu höherer Geschwindigkeit und Genauigkeit? Der Hersteller lässt einen zeit- und arbeitsintensiven manuellen Verpackungsprozess jetzt durch zwei Flex-Grader, einen Robot-Grader und zwei Mehrkopfwaagen erledigen. Diese Systeme sorgen bei den vorverpackten Hähnchen in Schalen und Vakuumverpackungen für ein konstant genaues Gewicht.



Insbesondere der Robot-Grader, ein vollautomatisches Sortier- und Portioniersystem, ist in der Lage, den Produktverlust auf unter 1 % zu verringern. Dabei kombiniert die Maschine Wiegetechnik mit einem Pick-and-place-System, um die Hähnchenstücke zu sortieren und sie anschließend mit einem festen Zielgewicht direkt in die Schale abzufüllen.