Neben der Smart Factory sind intelligente Vernetzung und Customizing Leitthemen. Das erfordert leistungsfähige Automatisierungs- und Sicherheitskonzepte, die Safety und Industrial Security einschließen und somit auch die Produktsicherheit gewährleisten. Für diese präsentiert Pilz zur Umsetzung eines umfassenden Zugangsmanagements an Verpackungsmaschinen und in Maschinenparks unter anderem seine Lösungen für das Identification and Access Management (I.A.M).