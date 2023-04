Herzstück der Linie für Anwendungen im Bereich Foodservice ist die Tiefziehverpackungsmaschine R 085 E-Concept für das Verpacken in kleinen Chargen. Das Einstiegsmodell kann sowohl konventionelle Weich- und Hartfolien als auch nachhaltige Materialien verarbeiten. Der kompakte Allrounder benötigt wenig Stellfläche, arbeitet ausschließlich elektrisch und kommt ohne Druckluft und Kühlwasser aus. Dadurch ist er innerhalb der Produktion flexibel einsetzbar. In Düsseldorf ist die Tiefziehverpackungsmaschine in Kombination mit einem Handtmann-Dosiersystem zu sehen, welches das direkte Dosieren von Lebensmitteln in die Tiefziehverpackungen ermöglicht.