Eine entspannte Produktion erfordert neben umfassendem Wartungsservice auch vollständige Transparenz – über Maschinenkomponenten und Produktionsprozesse. In Kombination mit der cloudbasierten Monitoringlösung Synexio von Syntegon unterstützt die SVX-Baureihe Hersteller:innen bei dieser komplexen Aufgabe. Zu diesem Zweck verfügt die vertikale Schlauchbeutelmaschine über modernste Sensoren und ein System zum Eigenmonitoring. Synexio wiederum fungiert als eine Art Vergrößerungsglas für die so generierten Daten: die Lösung ermöglicht die Erfassung, Auswertung und Visualisierung von Maschinen- und Produktionsdaten, um wichtige Prozesse jederzeit zu analysieren, zu interpretieren und vorherzusagen.

Kunden, die sich für Synexio interessieren, können "Monitor" in einer Probephase testen, um sich mit der Lösung vertraut zu machen und eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen. "Nachdem unsere Kund:innen das Basispaket bereits erfolgreich nutzen, steht jetzt das Upgrade auf die nächste Stufe an", so Elisa Hein, Produktmanagerin Expert Services bei Syntegon.