Nordische Länder gehören schon lange zu den Vorreitern bei Recycling und Abfallvermeidung. Mit einem biologisch abbaubaren Etiketten-Haftmaterial von Herma konnte die finnische Etikettendruckerei Nordic Label jetzt einen interessanten neuen Anwender gewinnen: Picnic ist einer der bekanntesten Take-away-Anbieter und Schnellrestaurant-Betreiber des Landes. In derzeit 38 eigenen Filialen bietet er ein breites Spektrum von Food-Angeboten an, das auch belegte Baguettes und Brötchen umfasst.



Das Unternehmen legt schon seit Längerem Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Verpackungsmaterialien. So hat der Schnellrestaurant-Betreiber im Frühjahr 2021 seine Lunchboxen auf ein pfandbasiertes Mehrwegsystem umgestellt. Zur Strategie gehört aber auch, die Materialien, die nur einmal eingesetzt werden, möglichst biologisch abbaubar zu gestalten. Das war auch die Herausforderung, die der Anwender an die Etikettendruckerei Nordic Label stellte. „Wir hatten die Aufgabe, für Picnic die ersten kompostierbaren Etiketten zu entwickeln“, sagt Heidi Lausea, Vertriebsleiterin von Nordic Label.