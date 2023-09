(Bild: iba, GHM GmbH)

Freuen Sie sich auf viele bekannte und erfolgreich bewährte Highlights und Themenflächen, aber auch auf neue Programmpunkte, die das Portfolio erweitern.

So wird die iba.SPEAKERS AREA zum Dreh- und Angelpunkt für Fachvorträge, Diskussionen und Netzwerken mit internationalem Schwerpunkt.

Das iba.FORUM bietet interessante Informationen rund um die nationale Back- und Konditorenbranche mit Fokus auf das deutsche Bäckerhandwerk und ist gleichzeitig Bühne für die vielen Preisverleihungen. Dort findet unter anderem die Prämierung der iba.UIBC.CUP of Bakers 2023 und der iba.UIBC CUP of Confectioners 2023 statt. Darüber hinaus vergibt zudem die ABZ – Allgemeine Bäcker Zeitung – am Sonntag, den 22. Oktober 2023, die Titel "Bäcker des Jahres" und "Ausbilder des Jahres" erstmals im iba.FORUM.