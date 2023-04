Das Unternehmen bietet unterschiedliche Verpackungslösungen für pastöse, fließfähige oder stückige Produkte sowie Teige und Massen an. Das vollautomatisierte, exakte, gewichtsgenaue und schonende Ab- und Einlegen sowie Dosieren der Produkte kann beispielsweise in Becher, Gläser, Schalen, Dosen, Thermoformer, Flow-Wrapper oder Beutel erfolgen. Ebenso können vollautomatisch Verpackungslinien wie Schalensiegler oder Tiefziehverpackungsmaschinen beschickt werden. Auch hier stehen unterschiedliche Produkte zur Auswahl. So ist es beispielsweise durch die Multiloader und Schießbänder möglich, einbahnig portionierte Produkte mehrbahnig in die Transportrichtung der Verpackungsmaschine abzuführen. Die unterschiedliche Produktgruppierung beim Ablegen in Schalen/Thermoformer – nebeneinander, geschindelt oder gestapelt – eignet sich, um für ein attraktives Ablagemuster zu sorgen.

Vemag zeigt auf der Messe individuelle Lösungen wie den optimierten Schalenentstapler FD316 zum flexiblen Vereinzeln und Ablegen von Schalen unterschiedlichster Formate. Der Stand-alone-Entstapler lässt sich einfach in bestehende Linien verschiedener Anbieter integrieren. Es ist möglich, Verpackungen zum Beispiel aus Aluminium oder Kunststoff mit verschiedenen Formaten zuverlässig zu vereinzeln. Für einen schnellen Formatwechsel sorgt der Tausch der Entstapelkassette. Optional wird zudem ein Pufferband angeboten, um mehrere Schalenstapel bereitzuhalten.

Interessierte haben zudem die Möglichkeit, das Kundencenter in Verden zu nutzen. Hier stehen Räumlichkeiten für die Entwicklung neuer Produkte und Herstellverfahren zur Verfügung.

Interpack 2023:

Halle 4, Stand C55