Die Groninger-Unternehmensgruppe hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem neuen Rekordergebnis abgeschlossen. Die Gesamtleistung lag bei über 215 Mio. Euro und damit bei rund acht % mehr als im Vorjahr.

Starke Zuwächse gab es erneut bei den Auftragseingängen: Am Stammsitz in Crailsheim, wo Groninger Füll- und Verschließanlagen für die pharmazeutische Industrie baut, erwirtschaftete das Unternehmen einen Auftragseingang von rund 255 Mio. Euro. Im Schnelldorfer Werk, in dem Maschinen für die Verarbeitung von Consumer-Healthcare- und Kosmetik-Produkten produziert werden, lag dieser bei über 50 Mio. Euro. In der US-amerikanischen Niederlassung in Charlotte, die in allen Sparten Service anbietet, bei knapp unter 20 Mio. Euro.

„Diese tolle unternehmerische Leistung haben wir dem unermüdlichen Einsatz unserer 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken. Trotz der anhaltenden Belastungen, die die Corona-Pandemie auch im Jahr 2021 mit sich gebracht hat, haben wir zusammengehalten. Wir haben mit viel Kreativität und Einsatz den Corona-bedingten Herausforderungen erneut trotzen können“, findet Geschäftsführer Jens Groninger anerkennende Worte für seine Mannschaft.

Die Pandemie sei ein Booster, der die Dynamik innerhalb der Branche – vor allem in der pharmazeutischen – noch zusätzlich erhöht habe, erläutert der CEO. „Diesem Druck haben wir als Team standhalten müssen, ohne Abstriche bei der Qualität unsere Produkte und Services zu machen. Das verlangt viel Durchhaltevermögen und Ausdauer. Und das haben wir geschafft.“

Die Gesamtleistung für das Jahr 2021 wurde erneut in den wichtigsten Absatzmärkten weltweit erwirtschaftet: 30 % in Nord- und Südamerika, 50 % in Europa, inklusive Deutschland, sowie 20 % in Asien. „Wir haben unsere globale Präsenz weiter ausgebaut und unseren internationalen Kunden einmal mehr gezeigt, dass sie auf uns zählen können. Dass sie mit Groninger einen verlässlichen Partner an ihrer Seite haben“, sagt Geschäftsführer Volker Groninger.

Aufgrund der angespannten Lage am Beschaffungsmarkt sei dies keinesfalls selbstverständlich gewesen. Denn auch die Groninger-Gruppe habe die zum Teil dramatischen Material-Engpässe an allen Standorten zu spüren bekommen, erklärt Jens Groninger: „Obwohl wir bis etwa zur Jahresmitte die Situation aufgrund einer strategischen und gut durchdachten Planung in der Beschaffung und in den Lagern noch weitgehend haben abfedern können, war dies etwa ab der zweiten Jahreshälfte 2021 nur noch mit sehr viel Einfallsreichtum möglich.“