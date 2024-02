Gittis hat seine VFFS-Verpackungslinien mit Inline-Siegelnahtkontrolle ausgerüstet. (Bild: Engilico)

Vor mehr als einem Jahrzehnt wurde China mit einem Skandal konfrontiert, nachdem mehrere Säuglinge aufgrund von mit Melamin verunreinigtem chinesischem Babymilchpulver gestorben waren. Dies löste eine hohe Nachfrage nach europäischen Produkten aus, da das Misstrauen gegenüber den lokal hergestellten Milchpulvern groß war. In jüngerer Zeit traten weitere Probleme auf, als betrügerische Organisationen billige Babynahrung mit Produkten bekannter Marken mischten und diese Mischung unter der ursprünglichen Marke verkauften. Mit dem massiven Import von Babynahrung und um weitere Skandale zu vermeiden, sind auch die chinesischen Qualitätsanforderungen drastisch gestiegen. Da die Kosten im Zusammenhang mit Qualitätsproblemen bei Verpackungen, wie Rückrufe und Markenschäden, hoch sind, erweiterte Gittis seinen Herstellungsprozess um eine Inline-Siegelnahtkontrolle.



Gittis verpackt Babynahrungspulver in Aluminiumfolienbeutel auf Rovema VFFS (Vertical-Fill-Form-Seal) Verpackungslinien. Eine perfekte Siegelnaht ist hier entscheidend, da die Babynahrung unter Schutzatmosphäre verpackt wird und der Transport von der Fabrik zum Endkunden oft rauen Bedingungen ausgesetzt ist. Für den asiatischen Märkten sind die Waren teils mehrere Monate bei wechselnden Temperaturen unterwegs und über Tausende von Kilometern auf dem See- und Landweg Vibrationen und Erschütterungen ausgesetzt. Selbst das kleinste Leck kann hier den Inhalt verderben, was zu Kundenbeschwerden, hohen Rücksendekosten und Markenschäden führen kann.



Bei einer Tagesproduktion von über 90.000 Beuteln ist es unmöglich, jede einzelne Verpackung manuell zu kontrollieren. Um eine optimale Sekundärverpackung zu ermöglichen, müssen die Beutel mit Einstecklöchern versehen und die mehreren Folienschichten perfekt versiegelt werden. Bei hohen Verpackungsgeschwindigkeiten kommt es vor, dass die Folie während des Befüllens nicht ideal positioniert ist, was zu einer unzureichenden Siegelnaht und einem potenziellen Produktaustritt führen kann.