Bei MHP in Veenendaal arbeitet man im Zwei-Schicht-Betrieb, möglichst ohne Verzögerungen und ohne Unterbrechungen. Folkert Thasing: „Die Bedienerfreundlichkeit des TX bei gleichzeitig maximaler Performance ist in unseren Augen ein ganz großes Plus – das hören wir auch immer wieder von unseren Teams im Bereich Verpackung. Mittlerweile hat sich hier, wie in der Formel 1, ein echter Wettbewerb entwickelt. Wir nennen die Folienwechsel deshalb auch Pitstop. Denn die beiden Teams sehen es als Herausforderung an, den jeweils schnellsten Folienwechsel hinzubekommen – und auch andere Maschinenstopps in kürzester Zeit zu bewältigen.“



Nicht zuletzt punktet der TX auch bei Reinigung und Wartung. Denn das im Multivac-Hygienic-Design ausgeführte „Arbeitstier“ ist optimal für die Hygieneanforderungen der Lebensmittelindustrie ausgelegt. So ist durch großflächige Türen und Schutzabdeckungen der gesamte Trayverpackungsprozess einsehbar und für Reinigungs- und Wartungsarbeiten leicht zugänglich. Eine reduzierte Anzahl von Bauteilen wie auch qualitativ hochwertige Materialien tragen ebenfalls zu einer sicheren und schnellen Reinigung bei.



Verpackt wird auf dem TX bei MHP Veenendaal ausschließlich frische Hühnerbrust in schwarzen Kunststofftrays unter modifizierter Atmosphäre. Das in der kleinen Stadt Myronivka im Oblast Kiew ansässige Unternehmen war und ist das größte Agrarprodukt-Unternehmen der Ukraine, fokussiert hauptsächlich auf industriell produziertes Geflügel. Zu den bekannteren Marken zählen das Huhn „Nasha Ryaba“ und die internationalen Produktgruppen „Qualiko“, „Ukrainian Chicken“, „Assilah“, „Sultanah“ sowie „Chateau Galicia“. Die Produktion erfolgt an Standorten in Europa, im Vereinigten Königreich und im Nahen Osten.



Bei MHP ersetzt eine auf das empfindliche Frischfleisch abgestimmte Gasmischung aus Kohlendioxid, Stickstoff und Sauerstoff die Atmosphäre in der Packung, sodass Form, Farbe und Frische der Hühnerbrüstchen erhalten bleiben. Solange die Kühlkette nicht unterbrochen wird, erhöht sich die Haltbarkeit der Produkte um mehrere Tage.



Die unterschiedlich hohen Packungen mit einem Füllgewicht von 2,5 und 5 kg sind für den Großhandel und für Großverbraucher bestimmt. Sie sind besonders stabil und zuverlässig mit einer transparenten Oberfolie versiegelt, die den Blick auf die appetitlichen Produkte erlaubt.