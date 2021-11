Die Verpackung hat Lidl am Montag zunächst bei der Bio-Kresse eingeführt, Kaufland wird in Kürze nachziehen. Weiterhin plant Kaufland, Bio-Tomaten, -Äpfel und -Champignons und in den kommenden Monaten auch Räucher- und Stremellachs der Eigenmarke in der faserbasierten Verpackung anzubieten.