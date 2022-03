Die Boxen können Gastronomen aus Deutschland und Österreich in zwei Größen im Webshop von Lieferando erhalten. Die Verpackung ist frei von Chemikalien und Bioplastik, sondern besteht aus Eco-Kraftpapier. Sie lässt sich umweltfreundlich sowohl im Papiermüll als auch in der Biotonne oder auf dem Kompost entsorgen. Auch die Herstellung ist ressourcenschonend, denn Seegras wächst sehr schnell – bis zu einen Meter am Tag – im Salzwasser, ohne Süßwasser für den Anbau zu verbrauchen.