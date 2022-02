Die neue Kartonverpackung, die 80 Stück Kaugummi fasst, ist ab sofort in mehr als 3.000 Walmart-Filialen in den USA in speziellen Displays erhältlich.

Die Verbraucher finden auf der einzigartigen Kartonverpackung Hinweise zum Recycling über die in den USA übliche Müllentsorgung oder lokale Abgabesysteme. Es ist das erste Produkt der Kategorie Gum eines großen globalen Süßwarenherstellers, das in dieser recycelbaren Kartonverpackung auf den Markt kommt.

Als die Kartonverpackung für Mentos Gum Mitte 2021 dem US-Einzelhandel und der Süßwarenindustrie vorgestellt wurde, erhielt sie sofort Branchenauszeichnungen für Innovation von der National Confectioners Association und der International Association of Packaging Professionals. Die Verpackung wurde in einer Partnerschaft zwischen Perfetti Van Melle und Graphic Packaging International speziell auf Mentos Pure Fresh Gum zugeschnitten, wobei die Boardio-Technologie die hohen Mentos-Standards für Produktsicherheit und Frische gewährleistet.

Zu 90 % aus Karton

Walmart ist der erste US-Einzelhändler, der die neue Kartonverpackung in seinem Süßigkeiten- und Kaugummisortiment an rund 3.000 Standorten und über Walmart.com führen wird. Die Kartonverpackung ist in zwei Geschmacksrichtungen, Fresh Mint und Spearmint, in einer 80-Stück-Packung erhältlich. Die Boardio-Verpackung besteht zu 90 % aus Karton, was die Verpackung sehr stabil macht. Sie wurde von How2Recycle als weitgehend recycelbar zertifiziert, und eine How2Recycle-Grafik auf der Verpackung erklärt den Verbrauchern die Recycling-Anweisungen und die Website-URL für weitere Informationen von How2Recycle.

Die Boardio-Verpackung istauch für empfindliche Produkte geeignet, die gasdicht verpackt werden müssen. Die Vielseitigkeit des Verpackungssystems macht es ideal für eine breite Palette von Produkten und kann in vielen verschiedenen Formen und Formaten hergestellt werden. Die Außenhülle aus Vollpappe kann auf allen Seiten vollständig bedruckt werden, so dass ein 360°-Branding für die Kommunikation mit dem Verbraucher möglich ist.