Teway Food ist einer der führenden Gewürzhersteller Chinas. Das Unternehmen widmet sich seit über 20 Jahren der Forschung, der Entwicklung, der Produktion sowie dem Vertrieb von Gewürzmischungen. Diese sind so zusammengestellt, dass sich Gerichte schnell zubereiten lassen, ohne separate Zutaten wie Sojasoße, Essig oder Salz verwenden zu müssen. Die wachsende Beliebtheit bei den Konsumenten und der intensive Wettbewerb unter den Herstellern, darunter Teway Food, haben dazu geführt, dass Unternehmen aus der Lebensmittel- und Getränkebranche in Produktionstechniken investieren, um mit der Nachfrage Schritt zu halten.



Grundsätzlich gilt: Herkömmliche Verfahren zur Herstellung von Gewürzmischungen sind sehr arbeitsintensiv und weisen in der Regel eine hohe Fehlerquote auf. Insbesondere bei der Zusammenstellung einzelner Zutaten sowie bei der Maschinenzuführung – allesamt manuelle und repetitive Aufgaben – besteht in puncto Qualität und Effizienz der Arbeitsabläufe oftmals noch Nachholbedarf.



In der Fabrik von Teway Food in Chengdu hat ABB Robotics – gemeinsam mit JCN – eine Reihe von Automatisierungslösungen bereitgestellt, unter anderem für die Zuführung, Verpackung, Lagerung und Rückverfolgung. Damit ist das Unternehmen nicht nur auf dem neuesten Stand der Technik, sondern auch in der Lage, die steigende Nachfrage nach den Gewürzmischungen zu bedienen.



Die robotergestützten Automatisierungslösungen umfassen 65 Deltaroboter vom Typ IRB 360, zehn Industrieroboter vom Typ IRB 6700 sowie drei Palettierroboter vom Typ IRB 660. Hinzu kommt ein 3D-Vision-System, das dabei hilft, die einzelnen Produkte während der Zuführung zur Linie zu identifizieren und zu lokalisieren. Teway Food ist eines der ersten Unternehmen in der Branche, das 3D-Vision für die Roboterpositionierung einsetzt und so seine Produktionslinien intelligent beschickt.

In der Fabrik von Teway Food in Chengdu hat ABB Robotics – gemeinsam mit JCN – eine Reihe von Automatisierungslösungen bereitgestellt (Bild: ABB)