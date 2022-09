In dem End-of-line-Konzept nutzt jedes Modul einen Panel-PC als Steuerung – ein Multitouch-Einbaugerät CP27XX oder eine Singletouch-„Economy“-Ausführung CP67XX. Dazu erläutert Cima: „Wir haben uns entschieden, alle unsere Komponenten in einem modularen System zusammenzuführen. Das Ende der Verpackungslinie gleicht daher einem Netzwerk an kompakten Panel-PCs, die eng miteinander kommunizieren, um die Leistung, Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle zu gewährleisten. Ohne diesen modularen Ansatz wäre es schwierig gewesen, dieses Ziel kostengünstig und mit vertretbarem Aufwand zu erreichen.“



Die gesamte ESN-Automatisierung basiert auf der Software Twincat, die auch Anwendungen zur Qualitätskontrolle wie Vision-Systeme unterstützt. Durch die Offenheit von Twincat lassen sich auch externe, beispielsweise in C++ oder Python entwickelte Routinen einbinden. Die Steuerungsarchitektur kann, je nach Spezifikation, eine nahezu unbegrenzte Anzahl von I/O-Datenpunkten verarbeiten, angebunden über Ethercat-Klemmen beziehungsweise -Box-Module. Über Ethercat-Koppler EK1100 lassen sich bei Bedarf auch Drittsteuerungen nahtlos integrieren. Diese Systemoffenheit ermöglicht eine Erweiterung der Linie ohne Änderungen an der Automatisierung.



Zum Einsatz kommen weiterhin die kompakte Antriebstechnik von Beckhoff, also die Servomotorklemmen EL72XX und Servomotoren AM81XX, sowie Servoverstärker AX5000 mit Servomotoren AM8000. Hierbei ermöglicht die One Cable Technology (OCT) einen minimierten Verkabelungs- und Montageaufwand.



Die hohe Performance von Ethercat und PC-based Control schafft darüber hinaus weitere Vorteile: So konnte ESN ein Schnellwechselsystem für Greifer entwickeln, das durch die Möglichkeit zur kurzzeitigen Unterbrechung der I/O-Signale während des Betriebs die Stillstandszeiten der Produktionslinie reduziert.