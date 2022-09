Der nächste ausführliche Kontakt mit dem Kunden nach der Auftragsklärung und -erteilung ist dann natürlich der Termin für den umfangreichen Factory-Acceptance-Test (FAT). Josef Bliemel: „Diesen Test vor Auslieferung der Maschine führen wir bei uns im Werk durch, übrigens seit Kurzem auch an unserem Standort in den USA.“ Ist es den Kunden nicht möglich, selbst anwesend zu sein, kann auch ein Online-FAT vereinbart werden. Zusammen mit dem Kunden wird die Maschine unter realen Produktionsbedingungen mit den Originalprodukten genau inspiziert. Dabei werden alle Verpackungsschritte anhand einer Prüfliste abgearbeitet.



Nach der Installation erhalten die Bediener grundsätzlich eine Schulung an der Maschine. Dabei werden alle Arbeitsschritte vom Einschalten über das Kartonnachlegen bis hin zum Formatteilwechsel erklärt und ausprobiert. Kontinuierlich weiterentwickelt wurde zwischenzeitlich das komfortable HMI. Für die Techniker ist das praktisch: Alle Informationen, wie zum Beispiel die Intervalle für die einzelnen Wartungsaufgaben, sind auf dem HMI an Ort und Stelle schnell abrufbar und unterstützen bei der Planung empfohlener Arbeiten.



Für den Formatteilwechsel sind alle Produktprogramme im Bedienpanel hinterlegt. Bei geringfügigen Abweichungen reicht es oft, verschiedene Verstellpositionen in der Maschine anzupassen. In anderen Fällen müssen Formatteile ausgetauscht werden. Auch hier ist die komplette Info im Touchbildschirm verfügbar. Schrittweise mit eindeutiger Nummerierung nutzt das Bedienpersonal mit der Anleitung für den Formatwechsel einen präzisen Ablaufplan: Handrad mit Zählwerkanzeige, Flügelschrauben mit Maßband oder Quick-Change-Verbindungen für den Einbau eines neuen Formatteils – das sind die Methoden für einen Formatwechsel. „Unser Molkereikunde ist, wie viele andere Kunden, schon bei der ersten Auslegung der Maschine sehr zukunftsorientiert vorgegangen – wir haben dort bereits einen großen Formatspielraum bei der Auslegung berücksichtigt.“