Vision-Systeme müssen sich einfügen, so viel ist klar. Was bedeutet das im Einzelnen? Der Linien- und OEM-Anbieter SIG muss die Systeme in seine Liniendesigns integrieren. Dafür sind 3D-Entwicklungszeichnungen mit allen Halterungen und Sonderprofilen notwendig – bei Hitachi standardmäßig verfügbar. Die Integration und durchgängige Darstellung der Systeme ist somit komfortabel und schnell realisiert.



Zudem müssen bei der Integration in das Gesamtkonzept alle Vorgaben des Hygienic Design beachtet werden – eine klassische Anforderung der Lebensmittelbranche. In diese Thematik passt auch der platzsparende Einbau der Systeme in die Linie: Die Hitachi-Module, schwebend über dem Transportband eingebaut, erfordern keinen zusätzlich Flächenbedarf – die Milchpackungen laufen einfach unter dem Vision-System durch.



Gerade bei Produktionsstätten mit zahlreichen unterschiedlichen Verpackungsgrößen von 0,2 bis 1,5 l – wie bei Hochwald – müssen die Systeme präzise auf unterschiedliche Verpackungsformate eingestellt werden können.



Bei der Hitachi-Lösung lassen sich Drucksystem und Kameraeinheit mit Spindelschrauben und Zählwerken justieren: Die Spindelvorrichtung für Druckkopf und Kamera ermöglicht eine exakte und parallele Positionierung nach oben oder unten. Übersichtliche Anzeigeskalen machen es den Bedienern leicht, die korrekte Position einzustellen. Das Ergebnis: Schnelles, präzises und reproduzierbares Aufbringen und Auslesen der Codes.

Systeme verknüpfen

Die Integration von Ausrüstung in komplette Linien ist gerade bei Großprojekten wie bei Hochwald ein Fall für detaillierte Abstimmung zwischen Linien- und Systemlieferant und dem Kunden. Ganz besonders wichtig wird das, wenn in einer hochautomatisierten Linie, wie in Mechernich, Daten aus der Linie verarbeitet werden sollen und die durchgängige Signal- und Datennutzung gefordert ist.



Das Hitachi-System ist an die Datentransfer-Lösung von SIG auf der Basis des Protokolls OPC-UA angebunden und ist so mit der Steuerung der MES-Lösung verknüpft. Durch diese enge Anbindung ist die Datenanbindung des Kamerasystems somit auch grundsätzlich für andere Anwendungsfälle in den SIG-Linien standardisiert.



Ein nicht zu unterschätzender Vorteil, wie Thomas Otte, Technical Manager bei Hitachi, erklärt: „Unser Vision-System ist mit einer definierten Verbindung zur Kartonabfüllmaschine ausgerüstet und der Kunde kann sich auf funktionierenden Signalaustausch ohne aufwendige Schnittstellendefinition verlassen.“