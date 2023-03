Die neue Einschlagmaschine HTB erreicht mit ihrem vollständig elektronischen Ansatz eine hohe Verpackungsqualität und ermöglicht sogar bei empfindlichen Produkten die höchste Geschwindigkeit auf dem Markt. Dabei werden bis zu 250 Schokoladentafeln pro Minute verpackt. Auch neueste umweltfreundliche Verpackungsmaterialien lassen sich verarbeiten. Anwender können mit der Einschlagmaschine Schokoladentafeln mit Innen- und Außenverpackung produzieren. Die innere Verpackung wird an drei Seiten versiegelt und die äußere Verpackung besteht aus vorgeschnittenem Karton oder Papier.



Die neue Multi-Style-Pralinenwickelmaschine HY7 eignet sich für flexible Formate und verpackt bis zu 700 Pralinen pro Minute. Möglich sind auch Seiten- oder Doppel-Twist sowie Bunch-, Kuvert- oder einfacher Einschlag. Die Wickelmaschine verarbeitet sehr empfindliche oder unregelmäßig geformte Produkte. Die einzelnen, servogetriebenen Teile des Falzwerks lassen sich nicht nur flexibel an die Pralinenform anpassen, sondern ebenso an die Eigenschaften der Wickelfolie, sodass auch die neueste Generation umweltfreundlicher Folien verarbeitet werden kann. Sie ist die erste Wickelmaschine mit Hybridtechnologie und nutzt nicht nur mechanische, sondern auch besonders leistungsstarke sowie energieeffiziente Servoantriebe.



Die horizontale Schlauchbeutelmaschine JT-Advance ist aufgrund ihrer umfangreichen Konfigurierbarkeit eine ideale Lösung für Produkte wie Schokoladen- und Müsliriegel, Snacks und Pralinen, die eine hohe Ausbringungsleistung von bis zu 150 m Folie pro Minute erfordern. Niedrige Betriebskosten, geringer Bedienaufwand, einfache Wartung und Reinigung sind mit kurzen Umrüstzeiten kombiniert. Auf der Interpack 2023 wird die Schlauchbeutelmaschine mit der Advance S-334, einer trifunktionalen Zelle, integriert. Diese neue Sekundärverpackungslösung sorgt für hohe Produktionsgeschwindigkeiten von bis zu 800 Produkten und 150 Schachteln pro Minute – und überzeugt aufgrund der multifunktionalen Robotic-Befüllung mit einer beachtenswerten Ergonomie beim Aufrichten- und Beladen der Kartonzuschnitte.