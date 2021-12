Flexible Technik

Die Somic-Technik jedenfalls ist flexibel. Zwei Pufferbänder teilen die Produkte zu und schleusen sie in die Maschine ein. Nachdem sie eine Egalisierungsrolle passiert haben, kommen im Fächersammler gleichmäßig geformte Schlauchbeutel an, die an die anschließende Gruppiereinheit übergeben werden.

„Vom System her hat mir das sehr gut gefallen, die Nudeln werden abgeschoben, gepusht, der Kartondeckel wird sauber über die Nudeln gestülpt, und das Ganze wird dann auf das Tray geschoben. Das funktioniert tadellos bei den ganzen Kartonsystemen, die wir haben. Die Kartons sind sauber geklebt und geformt. Das gefällt mir, genauso brauche ich das.“ Der Unternehmer hat sich gut informiert. Schon vor der Übernahme des Familienbetriebs ist er in seiner Ausbildung mit verschiedenen Verpackungsmaschinen-Typen konfrontiert worden. „Mein Packmeister Albert hat mir in meiner Lehrzeit Maschinen von verschiedenen Herstellern erklärt – unter anderem auch eine Somic. Mit dieser habe ich damals gearbeitet und die Vorzüge dieses Sammelpackers in der Praxis gut kennengelernt.“

Seit Anfang Februar 2021 steht die neue Maschine nun in der Halle. Auch über die Inbetriebnahme – bei den Produktionsbetrieben oft mit einem engen Terminrahmen eingeplant – zeigt sich Aigner positiv überrascht: „Die Maschine wurde termingerecht angeliefert. Innerhalb eines Tages waren die Bänder aufgestellt und nach einem weiteren Tag Maschinen-Aufstellzeit konnten wir sofort in Produktion gehen. Alle neu hinzukommenden Aufgabenstellungen, die im täglichen Betrieb von unseren Maschinenbedienern nicht gelöst werden können, geht ein Techniker aus der Somic-Zentrale in Amerang mithilfe der Fernwartung an. Der Techniker loggt sich über VPN ein und löst die Aufgabe. Das ist sehr professionell.“

Schnelle Formatumstellung

Das Touchpad der Maschine bietet zahlreiche Abfragepunkte, ein gut verständliches Auswahlmenü und schnell erfassbare Informationsmeldungen. „Wir haben eine sehr gute Schulung durch den Techniker erhalten, der uns alle Schritte in der Maschinenfunktion genau erklärt hat.“ Leerfahren, Ausräumen, Parameteranzeige oder informative Signalleuchten sind nur ein paar Stichworte dieser Schulung. Dabei hat der Techniker das Thema Formatumstellung ausführlich behandelt, denn der Teigwaren-Hersteller wechselt dreimal pro Tag das Format.

Das Verpackungsteam von Innviertler ist schnell mit der neuen Technik zurechtgekommen. Das Somic-Quick-Change-System, die umfassende Bedienungsanleitung sowie die durchnummerierten Wechselteile erleichtern den Mitarbeitenden, die Maschine umzurüsten. Hilfreich sind dabei auch die Formatteile-Wägen. Die Wechselteile sind über ein Stecksystem am Formatteile-Wagen fixiert, Mitarbeitende können sie so leicht abnehmen, aber sie sind trotzdem sauber aufgeräumt.