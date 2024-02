Die Verpackungsentwicklung besteht aus einer hochtransparenten Oberseite und einer Unterseite in Schieferdesign. Lebensmittel sehen darin aber nicht nur appetitlich aus, sondern werden auch gut geschützt: Hochwertige PA/PE-Barrierefolien halten das Aroma lange frisch. Den Vakuumbeutel gibt es in der Stärke 90 µ in den Formaten 200 x 300 mm sowie 150 x 300 mm.



„Das Anrichten von Speisen auf Schieferplatten wirkt besonders schön und stilvoll – ob im Restaurant oder zu Hause. Dieses Flair haben wir jetzt auch in Form unseres Siegelrandbeutels umgesetzt: Mit seiner Schieferoptik präsentiert er Lachs, Steak oder auch Wurst und Käse besonders hochwertig und elegant,“ erklärt Peter Hotz, Geschäftsführer bei Allfo.