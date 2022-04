In den letzten zwei Jahren haben weit verbreitete Probleme in der Lieferkette die Herausforderungen verschärft, die Fleischverarbeiter bewältigen müssen, um die Betriebskontinuität aufrechtzuerhalten und die Kundennachfrage zu erfüllen. Minimierung von Lebensmittelabfällen, Steigerung der Effizienz, Maximierung der Lebensmittelsicherheit und Optimierung der Produktivität sind noch wichtiger geworden, um den Ruf der Marke, den Umsatz und die Gewinnspanne zu sichern.. Gleichzeitig hatten Unternehmen, der Lebensmittelindustrie, mit einem Mangel an Arbeitskräften zu kämpfen.

Es ist die Kombination dieser Faktoren, zusammen mit den sich ständig ändern den Marktanforderungen, die einen neuen Trend zur kontaktlosen Verpackungsautomatisierung vorantreibt. Fleischverarbeiter investieren in intelligente Vakuumverpackungssysteme, die manuelle kontaktpunkte reduzieren, um die Abhängigkeit von Arbeitskräften zu verringern und gleichzeitig Geschwindigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu verbessern.