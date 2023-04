Ein neues Maschinenkonzept zeigt der Verpackungsmaschinenhersteller mit seiner Stapelchips-Anlage SCA. Diese verpackt stapelbare Chips vollautomatisch und hygienisch von der Zuführung über die Dosierung bis zur Befüllung der Verpackung. Die Anlage befüllt und verarbeitet die Dosen servogesteuert. Durch die besondere Wiegetechnik dosiert sie stapelbare Chips präzise: Giveaway und Produktabfälle werden so vermieden. Bruchempfindlichen Produkte verarbeitet die Maschine besonders schonend. Bei Dosengrößen und -formen ist die Anlage flexibel. So lassen sich auch individuelle Wünsche der Anwender umsetzen. Zudem lassen sich die Produkte in Trays verpacken. Die Anlage ist einfach zu reinigen, denn produktberührenden Teile können ohne Werkzeug demontiert werden.

Ein weiteres Exponat ist die Highspeed-Verpackungsmaschine für Sticks und Snacks, die auf Schnelligkeit und eine durchlaufende Produktion ausgelegt ist. Eine Kaskade mit Servomotoren sorgt dafür, dass die Maschine Produkte mit kleinen Portionen und Gewichten schnell in Schlauchbeutel verpackt. Die Anlage schafft pro Minute bis zu 150 Beutel Sticks und bis zu 250 Beutel Schüttgut. Durch die kompakte Bauweise ist die Verpackungslösung platzsparend. Ist eine Folienrolle aufgebraucht, funktioniert der Materialwechsel durch integriertes Autosplicing vollautomatisch. Der Anwender kann die Rolle während der Produktion vorbereiten – dabei läuft die Maschine weiter. Einen kontinuierlichen Verpackungsprozess ermöglicht auch der Drucker, der das Mindesthaltbarkeitsdatum einfach mit dem Laser aufbringt. Das Format der Maschine lässt sich flexibel und schnell wechseln. Ein Selbstdiagnose-Tool mit OPC-UA-Anbindung beugt Verschleiß vor und unterstützt die Bediener bei der Wartung.

Interpack 2023:

Halle 14, Stand C22