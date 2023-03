Eine kompaktere Anlage spart Ressourcen und verringert den CO 2 -Footprint, sowohl in der Herstellung als auch später in der Produktion. Wie kompakt ein Abfüllprozess sein kann, zeigt die neu konzipierte Anlage für den Kosmetikhersteller Börlind. Auf 2 x 4 Metern werden flüssige Kosmetika wahlweise in Glasflaschen mit Schraubpumpen oder Glastiegel mit Schraubdeckel gefüllt, anschließend verschlossen, gewogen, gesiegelt und geprüft. Vollautomatisiert führen zwei Cobots die einzelnen Verpackungskomponenten schonend per Pick-and-Place der Maschine zu. Mit einem neuentwickelten Transportsystem, das dem Hygienic-Design-Standard entspricht und sich auch für Anwendungen mit Flüssigkeiten wie Parfum eignet, werden die Packmittel platzsparend zu zwei alternierend arbeitenden Abfüllstationen gebracht. Das Bildverarbeitungssystem sorgt für die entsprechenden Qualitätskontrollen, unter anderem für die Glasbruchkontrolle am Rand der gläsernen Tiegel. Schnelle Rüstzeiten für die verschiedenen Formate und 3D-gedruckte Formatteile sorgen für mehr Flexibilität. Vorteilhaft ist zudem das modulare Maschinenkonzept, um weitere Prozessschritte direkt an die Abfüllanlage anzuhängen. So lassen sich zum Beispiel das Etikettieren und Endverpacken integrieren, um den gesamten Verpackungsprozess nahtlos und vollautomatisiert in einer Linie abzubilden.