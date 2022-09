Mit einer in der Standardausführung zu Verfügung stehenden Siegelkraft von 6.000 Newton verfügen die Verpackungsmaschinen der BVC-Serie über eine hohe Flexibilität in der Packstoffwahl. Dabei können recyclingfähige, moderne Mono-Packstoffe auf PE- oder PP-Basis oder klassische Verbundpackstoffe aus PET, ALU und PE verarbeitet werden. Packstoffwechsel sind schnell und einfach durchzuführen. Die Siegelkraft ist als Parameter programmierbar und als Rezeptur speicherbar. So werden Prozesse reproduzierbar und auch kleine Chargen effizient verpackt.

Auf der Fachpack 2022 zeigt eine BVC 260 das Verpacken von Kaffee. Für Kaffeeapplikationen, die ein Entgasungsventil erfordern, ist die Maschine mit einem Ventilapplikator für Knopfventile ausgestattet. In Verbindung mit einem Mono-PP-Packstoff erreicht die Maschine damit eine Ausbringleistung von bis zu 70 Beuteln pro Minute bei einem Abfüllgewicht von 250 g. Eingesetzt werden Packstoffe von der flachen Folienbahn. Das Anbringen des Aromaventils erfolgt im Rollenträger der Verpackungsmaschine und sorgt auch an dieser Stelle für eine hohe Flexibilität: Das Verfahren ermöglicht ein breiteres Siegelfenster, das auf die Anforderungen des jeweiligen Packstoffs und des gewählten Knopfventils angepasst werden kann. Die Maschine kann, je nach Ventil oder Packstoff, sowohl mit einer Ultraschall- als auch mit einer Heißsiegelung ausgestattet werden. Damit ist eine große Auswahl von Packstoffen und Ventilen vorhanden, die beispielsweise ein passgenaues Festlegen der Verpackung an die Recyclingvorgaben des jeweiligen Marktes ermöglicht. Auch die Umstellung auf eine andere Ventilgeometrie ist mit entsprechender Anpassung der Ventilzuführung im Zuge eines Formatwechsels möglich.

Fachpack 2022:

Halle 4, Stand 278