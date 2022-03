Non-Food & Chemie Kontrollverwiegung Playmobil auf die Waage

Störende Einflüsse auf die Verwiegung gibt es in nahezu jedem industriellen Umfeld. Viele sind produktionsbedingt. In der Herstellung von Kunststoff beispielsweise sind Temperaturschwankungen und elektrostatische Aufladung ständige Begleiter der Produktion. Wenn dann Kleinstteile in der Verpackungslinie verwogen werden sollen, leidet die Präzision. Bei dem Playmobil-Hersteller Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG waren störende Einflüsse auf die Verwiegung von Spielzeug-Kleinstteilen in der Vergangenheit durch Überfüllung kompensiert worden – bis der globale Anbieter industrieller Wäge- und Inspektionstechnologien Minebea Intec ins Spiel kam. Hier klicken